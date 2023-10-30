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Dünya

Esed rejimi İdlib'e saldırdı: 1 sağlık personeli öldü

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde düzenlediği saldırılarda bir sağlık çalışanı hayatını kaybetti, iki sağlık personeli yaralandı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 11:45 - Güncelleme:
Esed rejimi İdlib'e saldırdı: 1 sağlık personeli öldü
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Suriye ordusu ve destekçisi Rusya'nın, İdlib'e ve Cebel Zaviye Dağı'ndaki köylere, hava ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırıları sürüyor.

Sivil savunma (Beyaz Baretlileri) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib'in Binneş ilçesinin yakınlarında güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda bir sağlık çalışanı yaşamını yitirdi, iki sağlık personeli yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi.

Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

  • Suriye
  • İdlib saldırısı
  • sağlık çalışanı

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