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Dünya

Esed rejimi İdlib'i hedef aldı: 1 sivil öldü

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçlerinin İdlib ilinin kuzeydoğusundaki Teftenez beldesine düzenlediği saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.

AA7 Kasım 2023 Salı 16:27 - Güncelleme:
Esed rejimi İdlib'i hedef aldı: 1 sivil öldü
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İdlib'in Talhiye köyünde konuşlu Suriye ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in kuzeydoğusundaki Teftenez'e karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip, 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

  • suriye saldırısı
  • idlib saldırısı
  • sivil kayıplar

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