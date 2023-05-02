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Dünya

Esed rejimi, İsrail'in Halep Havalimanı'nı vurarak hizmet dışı bıraktığını iddia etti

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın, İsrail'in hava saldırısının ardından hizmet dışı kaldığını ileri sürdü.

AA2 Mayıs 2023 Salı 01:21 - Güncelleme:
Esed rejimi, İsrail'in Halep Havalimanı'nı vurarak hizmet dışı bıraktığını iddia etti
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Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanına, yerel saatle 23.35'de İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Halep çevresindeki bazı noktaların da saldırıda hedef alındığı ifade edilen haberde, hasar gören Halep Havalimanı'nın hizmet dışı kaldığı ve 1 rejim unsurunun öldüğü öne sürüldü.

Esed rejimi, 7 Mart'ta da Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından vurularak hizmet dışı kaldığını ileri sürmüştü.

Halep'te, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından, söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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