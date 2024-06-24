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Dünya

Esed rejimi ordusu ile yerel gruplar arasında çatışma çıktı!

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde Beşşar Esed rejiminin ordusu ile bölge halkından oluşan yerel gruplar arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 12:43 - Güncelleme:
Esed rejimi ordusu ile yerel gruplar arasında çatışma çıktı!
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suveyda halkı, Esed rejimi ordusunun ilin kuzey girişinde dün kurduğu yol kontrol noktasının kaldırılmasını istedi. Bu talebi reddeden Esed rejimi ordusu ile yerel gruplar arasında dün akşamdan gecenin geç saatlerine kadar şiddetli çatışmalar yaşandı.

Bölgede 3 noktada çıkan çatışmalarda her iki tarafta ölü olmadığı, Esed rejimi ordusunda ise yaralılar bulunduğu belirtildi.

Çatışmaların durması ve yol kontrol noktasının kaldırılması için ilin ileri gelenleriyle Esed rejiminin güvenlik güçleri arasında görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Dürzi nüfusun ağırlıklı olduğu Suveyda genelinde Ağustos 2023'ten bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor. Esed rejimi, bu yılın nisan ayında başkent Şam'dan yüzlerce asker ile onlarca tank ve zırhlı aracı Suveyda'ya sevk etmişti.

Suveyda'da Dürzi topluluğunun ruhani lideri Hikmet el-Hecri de askeri sevkiyatın ardından yaptığı açıklamada ilde gerginliğin yükselmesine karşı uyarıda bulunmuştu.

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