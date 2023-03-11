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Dünya

Esed rejimi saldırılarına devam ediyor!

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçlerinin Halep ilinin batısındaki Etarib ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.

AA11 Mart 2023 Cumartesi 17:14 - Güncelleme:
Esed rejimi saldırılarına devam ediyor!
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Halep'in batısında 45. Alay askeri noktada konuşlu Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Halep'in batısındaki Etraib ilçesine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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