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Dünya

Esed rejimi sivilleri hedef almayı sürdürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların topçu birliklerinin batı Halep kırsalındaki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda 5 sivil yaralandı.

AA12 Ekim 2021 Salı 20:54 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 20:54
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Rejim güçleri, Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Kefer Emme köyündeki sivil yerleşimleri hedef aldı.

Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin topçu saldırısında 5 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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