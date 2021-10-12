Esed rejimi sivilleri hedef almayı sürdürüyor

AA 12 Ekim 2021 Salı 20:54 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 20:54

Rejim güçleri, Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Kefer Emme köyündeki sivil yerleşimleri hedef aldı.

Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin topçu saldırısında 5 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.