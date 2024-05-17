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Dünya

Esed rejimi sivillerin evlerini yaktı

Esed rejimi, Bab ilçesine bağlı Tadif beldesinde saldırılarıyla zorla göç ettirdiği sivillerin evlerini ve tarım arazilerini ateşe verdi.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 16:48 - Güncelleme:
Esed rejimi sivillerin evlerini yaktı
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Bab'ın güneyinde, bir kısmı Esed rejiminin kontrolünde bulunan Tadif beldesindeki siviller, iç savaşta rejim ve destekçilerinin saldırılarıyla zorla yerinden edildi.

Göç ettirilen siviller, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçesine ve Tadif'in kırsal kesimine sığındı.

Geri dönme umuduyla evlerini terk etmek zorunda kalan siviller, yıllar sonra evlerinin ve arazilerinin Esed rejimi askerlerince yakılışını izledi.

Oldukça yakın mesafedeki evleri ve arazileri yanan siviller, Esed rejiminden hesap sorulmasını istiyor.

Tadifli Abdulkerim İbrahim, AA muhabirine, "Dün gece saatlerinde rejim askerleri, tarım arazilerini ve evleri yakmaya başladı. Onlar, bizim evlerimiz, 7 yıldır giremiyoruz. Geldik burada evlerimizin, arazilerimizin yanışını izliyoruz." dedi.

Evlerine geri dönme umuduyla nispeten güvenli bölgelere göç ettiklerini belirten İbrahim, "Evlerimizi gözlerimizin önünde yakıyorlar. Evimize dönmeyi umuyoruz. Evimizden 3-4 güne geri döneriz umuduyla çıkmıştık. Yıllar oldu. Evimizden 200-300 metre uzaktayız. Evlerimizi, arazimizi yakıyorlar. Ne umudumuz kaldı ne evimiz." ifadelerini kullandı.

Tadifli Muhammed Neccar da Esed rejiminin gözlerinin önünde evlerini ve arazilerini yaktığını söyledi.

"Ne konuşacağımı bilmiyorum. Arazilerimiz, evlerimiz gözlerimizin önünde yanıyor. Kalbimiz de yanıyor. Bir şey yapamıyoruz. Bu manzarayı görmek kahredici. 500 metreden daha az mesafedeyiz ama hiçbir şey yapamıyoruz." diyen Naccar, insanları katleden ve göç ettirenlerden kurtulmayı ve bu kişilerden hesap sorulmasını istediklerini belirtti.

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