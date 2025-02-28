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Dünya

Esed rejimi sonrası Bayırbucak Türkmenleri'nde ramazan heyecanı

Suriye'nin Lazkiye ilinde Esed rejiminin düşmesiyle yeni döneme giren Bayırbucak Türkmenleri, 54 yıldan sonra özgür ortamda ramazanı güven ve huzur içinde geçirecek.

AA28 Şubat 2025 Cuma 11:51 - Güncelleme:
Esed rejimi sonrası Bayırbucak Türkmenleri'nde ramazan heyecanı
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Devrik Esed rejiminin yıllardır ihmal ettiği Türkmen mahallesinde yaşayan Bayırbucak Türkmen gençleri, bir yandan mahallelerini temizlerken bir yandan da sokakları ramazanı simgeleyen ışıklarla süslüyor.

İlk sahur ve iftar alışverişlerini yapan Türkmenler, hurmanın, etin ve peynirin yüksek maliyetli olması nedeniyle zorlansa da Esed'siz ramazan geçirmenin sevincini yaşıyor.

- "MAHALLENİN DURUMU DEĞİŞMEYE BAŞLADI"

Bayırbucak bölgesine bağlı Devrişen köyünden Abdürrahman Molla, AA muhabirine, devrik Esed rejiminin yıllarca mahalleyi ihmal ettiğini söyledi.

Molla, gençlerin ramazan nedeniyle temizlik çalışmalarına başladığını belirterek, "El ele, kol kola vererek mahallenin çöplerini temizliyoruz. İmkansız diye bir şey yok, mahallenin durumu değişmeye başladı." dedi.

Rejimin bombardımanı nedeniyle köydeki evlerin tamamen yıkıldığını aktaran Molla, "Kimse evine giremiyor. Günlük yemek temin etmekte zorlanırken köylerimizi onarmamız çok güç. Türkiye'den bir yardım eli uzatılırsa ancak ayağa kalkabiliriz." diye konuştu.

Kulcuk köyünden Eşref Akça ise Türkmen mahallesinin elektrik tesisatını tamir etmeye çalıştığını ve ayrıca gençlerle birlikte temizlik çalışmalarına başladıklarını söyledi.

İlk sahur ve iftar alışverişini yaptığını anlatan Akça, "Mahallede büyük sıkıntılar var, iş yok, para yok. Hurma, pirinç veya tavuk gibi temel gıdaları bile almakta zorlanıyoruz." dedi.

Akça, ev ve bahçesinin durumuna da değinerek, "Evler yıkık, bahçelere giremiyoruz, orman olmuş ama vazgeçmeyeceğiz, toparlanacağız çünkü burası vatan toprağımız. Birlik ve beraberlik olursa her şeyin üstesinden geliriz." diye konuştu.

- "ÇOK MUTLUYUZ, ESKİDEN BÖYLE RAHATLIK YOKTU"

Şadi Derviş ise az da olsa ramazan ayı için alışveriş yaptığını belirterek, "Çok mutluyuz. Eskiden memlekette böyle bir rahatlık yoktu. Mahallede daha önce yapamadığımız şeyleri yapıyoruz. Mahallemizi süslüyoruz çünkü önceden yasaktı." ifadelerini kullandı.

Halkın büyük kısmının iki aydır maaş almadığını söyleyen Derviş, "Bazı şeyler çok pahalı. İnşallah maaşlar ödenir de hayatımız daha güzel olur. Az da olsa sahur için hurma ve peynir aldık." şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mona Akça ise ramazanın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Hayat pahalılığı var, insanlar yorgun, köylerimiz harabe ama gidiyoruz, dönüyoruz. İnşallah bu yıl, bu ramazan, bu bayram, bu hayat güzel olacak." dedi.

- "İLK KEZ GERÇEK, ÖZGÜRCE, İŞKENCE VE BASKI OLMADAN RAMAZAN GEÇİRECEĞİZ"

Fransız işgalinden sonra Suriye'nin ikinci kez bağımsızlığını kazandığını belirten Turun köyünden Hamed Dib ise "Şükürler olsun. Özgürlüğümüze kavuştuğumuz için çok mutluyuz. İlk kez gerçekten özgürce, işkence ve baskı olmadan bir ramazan geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsa Beyli köyünden Arapça ve Türkçe Öğretmeni Mahmut Emin Ağa da yeni ve farklı dönem yaşadıklarını söyledi.

Ağa, "Rejimden kurtulduk. Bağımsızlığımızı ve kültürümüzü yeniden kazandık. Çok özel ve yeni şeyler yaşıyoruz. İnsanlar huzur içinde ve herkes birbirine kavuşmuş durumda. Güvenlik ve manevi huzur var." diye konuştu.

  • Lazkiye
  • Bayırbucak Türkmenleri
  • esed

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