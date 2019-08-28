28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8126
  • 6,4568
  • 286.996
  • 96000.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 4 sivil öldü

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 4 sivil daha yaşamını yitirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin hava saldırıları düzenlediği İdlib'in güneyindeki Masaran köyünde 2, Cercenaz beldesinde 1 sivil hayatını kaybetti. 
 
Askeri muhaliflere ait uçak gözlem evinin Rusya'ya ait olduğunu belirttiği savaş uçağının saldırısında ise Temaniye beldesinde bir sivil öldü.
 
Rejim uçakları, Tuh, Has, Kefersecne, Nukeyyer, Gadafa, Tel Mennis, Tel Merdih, Marşurin köylerine, Kefrenbil ve Serakib ilçelerine de saldırı düzenledi.
 
İDLİB'DEKİ DURUM
 
Esed rejimi ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor. Rejimin karadan ilerleyişini sürdürmesi, sivil katliam ve göç dalgasının boyutlarının büyüyeceği endişesine yol açıyor.
 
Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere bin 282 sivil öldü.

3 ilde PKK´ya yönelik ´Kıran 2 ortak operasyonu´ başladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Aydın'da can pazarı! Servis otobüsü tarlaya uçtu, çok sayıda yaralı var

Aydın'da can pazarı! Servis otobüsü tarlaya uçtu, çok sayıda yaralı var

Taarruz tipi İHA'lar 2025'te geliyor!

Taarruz tipi İHA'lar 2025'te geliyor!

Quaresma'nın yeni adresi belli oldu

Quaresma'nın yeni adresi belli oldu

Ordu'da akrabalar arasındaki arazi kavgası kamerada

Ordu'da akrabalar arasındaki arazi kavgası kamerada

Hastalar sıra beklerken alışveriş yaptı! Yetkili kurumdan açıklama geldi

Hastalar sıra beklerken alışveriş yaptı! Yetkili kurumdan açıklama geldi

Polis kılıktan kılığa girdi, şebekeyi böyle çökertti

Polis kılıktan kılığa girdi, şebekeyi böyle çökertti

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

ABD Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu

ABD Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu
 

POPÜLER HABERLER

Ahmet Türk´ün 300 bin liralık çerez faturası

Ahmet Türk´ün 300 bin liralık çerez faturası

Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA