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Dünya

Esed rejimi yine sivilleri hedef aldı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib'de yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 5 sivil yaralandı.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 15:58 - Güncelleme:
Esed rejimi yine sivilleri hedef aldı
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İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 5 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek, 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

  • Esed saldırısı
  • İdlib saldırısı
  • sivil yaralanmaları

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