Esed rejimin İdlib'de anaokuluna düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü

AA 27 Şubat 2022 Pazar 14:54 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 14:56

İdlib'in güney doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Afis köyündeki anaokuluna, karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda biri okul müdürü 2 sivil hayatını kaybetti, 3 öğretmen yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

- İDLİB'TEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.