Esed rejiminde askeri hareketlilik! PKK/YPG işgalindeki 3 bölgeye konuşlandılar

AA muhabirlerinin saha kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Esed rejimi ordusu birlikleri, Halep ilinin kuzey kırsalında PKK/YPG'li teröristlerin işgalinde bulunan Aynularab, Münbiç ve Tel Rıfat yakınlarındaki noktalarına 1 Aralık'tan itibaren sevkiyatlarını yoğunlaştırdı.

Esed rejimi güçleri, söz konusu sevkiyatlarını Halep'teki Ramuse topçu okulu ile Kuveyris askeri havalimanı üzerinden gerçekleştiriyor.

Aynularab, Münbiç ve Tel Rıfat hattına intikal eden rejimin askeri konvoylarında onlarca tank ve topçu silahı bulunurken rejimin askeri birliklerinden Kaplan Güçleri'ne mensup yüzlerce silahlı unsur da yer aldı.

Rejim, bir yandan halihazırdaki askeri noktalarına takviye güç gönderirken bazı noktalarda ise yeni konuşlanma alanları kuruyor.

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Türkiye sınırından yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Münbiç'e intikal eden rejimin askeri birlikleri, ilçenin güneydoğusundan güneybatısı hattında yer alan Kıbab Kebir, Kıbab Sağir, Suhni, Abid Muhammed, Auayb, Tel Asvad, Han el-Humr, Um Harze, Hute ve Ureyme köyleri yakınlarına konuşlandı.

Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat ilçesindeki konuşlanmalar ise ilçenin güneybatısı ile güneydoğusunda yer alan Nübbül, Zehra, Mayer, Rityan, Hirdatnin, Deyr Zeytun, Tel Susin, Tel Cubbin, Fafin yerleşimlerinin bulunduğu hatta yapıldı.

Rejim, PKK/PYD işgalindeki Aynularab'ın güneyinde M4 kara yolu yakınlarda Rus askeri üssü olan Sırrin siloları olarak bilinen alana da takviye olarak ağır askeri silahlar ve yüzlerce askeri birlik gönderdi.