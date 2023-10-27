Esed rejiminden İdlib'e saldırı! 1 sivil öldü

Suriye ordusunun, İdlib kent merkezi ve Cebel Zaviye Dağı'ndaki köylere, karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırıları sürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib merkezindeki mahallelere düzenlenen saldırılarda 1 sivil öldü, 9 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Böylece Esed rejiminin sabahtan bu yana İdlib kent merkezine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, yaralıların sayısı da 11'e yükseldi.

- İDLİB'DEKİ DURUM



Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi.

Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.