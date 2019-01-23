Esed rejiminden “Tel Aviv’i vururuz” tehdidi

Esed rejimi, İsrail’in bu hafta Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki bir silah deposuna yönelik düzenlediği hava saldırısına yanıt olarak, Tel Aviv’deki Ben-Gurion Uluslararası Havaalanı'na saldırmakla tehdit etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Orta Doğu’ya yönelik aylık toplantısında konuşan Esed rejiminin BM Temsilcisi Beşşar Caferi, “Bu konseyin, ülkemin topraklarına karşı tekrarlanan İsrail saldırganlığını durdurmak için gerekli önlemleri almasının zamanı gelmedi mi?” diyerek İsrail’in Suriye’deki hava saldırılarına karşı BM’nin sessiz kalmasını eleştirdi.

BM harekete geçinceye kadar İsrail’in hava saldırılarına aynı şekilde yanıt vermekle tehdit eden Caferi, “Ya da bu konseydeki savaşçıların dikkatini, meşru savunma hakkımızı kullanıp İsrail’in Şam Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırılarına karşı Tel Aviv Havalimanı’na bir saldırı başlatarak mı çekmeliyiz?” şeklinde konuştu.

Caferi, İsrail’in işgali altında bulunan Golan Tepeleri’ni de geri almayı amaçladıklarını belirterek, “İşgal altındaki Golan'ı mümkün olan her şekilde geri almak Suriye Arap Cumhuriyeti için bir haktır.” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu pazar günü yaptığı açıklamada, bir gün önce Golan Tepeleri’ne atılan rokete yanıt olarak Suriye’ye yönelik hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıda silah depoları, Şam Uluslararası Havalimanı'nın askeri bölümü ve İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'e ait askeri hedeflerin vurulduğu belirtilen açıklamada, “Suriye'de yaşanan her şey için Suriye rejimini sorumlu tutuyor ve başkalarının (İran’ın) onların topraklarını kullanarak İsrail'i hedef almaması konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.