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Dünya

Esed rejiminin ardından Emevi Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı: Bundan daha güzel bir his olamaz

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yüzlerce Suriyeli, başkent Şam'daki Emevi Camisi'nde ilk teravih namazında saf tuttu.

AA28 Şubat 2025 Cuma 23:28 - Güncelleme:
Esed rejiminin ardından Emevi Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı: Bundan daha güzel bir his olamaz
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Suriyeliler, ramazan öncesi bakım çalışmaları yapılan Emevi Camisi'nde cemaatle kılınan ilk teravih namazın ardından dualar edildi.

Şam Üniversitesi Eczacılık Bölümünde öğretim görevlisi Ragad Faysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baas rejimi olmadan ilk ramazanı yaşayacakları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Yıllar sonra ilk kez bu camiye geldiğini belirten Faysal, "Evimiz buraya yakın. (Eskiden) Buradan her geçtiğimizde korkumuzdan camiye giremezdik. Bugün, cami bizim olduktan sonra gelmeye karar verdik. Çok şükür zulümden kurtulduk." ifadelerini kullandı.

Faysal, "Cami eskiden bizim değildi. Caminin yanından geçtiğimizde içinde bize benzemeyen kişiler vardı." değerlendirmesini yaptı.

- "TOPRAĞIN HER KARIŞININ BİZİM OLDUĞUNU HİSSETTİĞİMİZ İLK RAMAZAN"

Doğu Gutalı Baha Kurdoş da "(Beşşar) Esed'siz ilk ramazanımız. Ülkenin bize ait olduğunu, vatanın ve toprağın her karışının bizim olduğunu hissettiğimiz ilk ramazan. Bundan daha güzel bir his olamaz." ifadelerine yer verdi.

Kurdoş, ramazan sevincinin halk arasında da hissedildiğini belirterek, "Herkes mutlu ve sevinçli. Biz ise daha da mutluyuz. İnsanların durumlarının her zaman iyi olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Baas rejimi dönemindeki ramazanlara değinen Kurdoş, "O dönemlerde ramazanlar gerçekten çok kötüydü. Allah'a hamdolsun, o günler artık bitti. O zamanlar mutsuz ve kasvetliydi. İhtiyaç ve yoksulluk içinde acı çektik." ifadelerini kullandı.

- "MUTLUYUZ, GURURLUYUZ, CAMİ BİZİM OLDU"

Doktor Rava Akaşe de devrik Esed rejimi olmadan ilk ramazan ayına girdikleri için "tarifsiz" duygular yaşadıklarını anlattı.

Akaşe, "Eskiden teravihi evde kılardık. Ancak şimdi mutluyuz, gururluyuz, cami bizim oldu. Şam tamamen değişti." diye konuştu.

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