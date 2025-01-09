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Dünya

Esed rejiminin devrilmesinin ardından 125 binden fazla mülteci ülkesine döndü

Birleşmiş Milletler Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, Suriye'de 8 Aralık'ta Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 125 binden fazla mültecisine ülkesine döndüğünü açıkladı.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 16:35 - Güncelleme:
Esed rejiminin devrilmesinin ardından 125 binden fazla mülteci ülkesine döndü
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Llosa, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

ÜLKELERİNE UMUTLA DÖNDÜKLERİ BİLDİRİLDİ

"8 Aralık 2024'te Esed'in devrilmesinden bu yana 125 binden fazla mülteci Suriye'ye geri döndü." ifadelerini kullanan Llosa, Suriyelilerin yıllarca sürgünde kaldıktan sonra ülkelerine umutla döndüğünü bildirdi.

YENİDEN İNŞA VURGUSU

Llosa, Suriye için uluslararası toplumun gündeminde olan "yeniden inşa" ihtiyacıyla ilgili sürecin hayata geçmesinin önemini vurguladı.

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