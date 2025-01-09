Esed rejiminin devrilmesinin ardından 125 binden fazla mülteci ülkesine döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Llosa, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"8 Aralık 2024'te Esed'in devrilmesinden bu yana 125 binden fazla mülteci Suriye'ye geri döndü." ifadelerini kullanan Llosa, Suriyelilerin yıllarca sürgünde kaldıktan sonra ülkelerine umutla döndüğünü bildirdi.

Llosa, Suriye için uluslararası toplumun gündeminde olan "yeniden inşa" ihtiyacıyla ilgili sürecin hayata geçmesinin önemini vurguladı.

