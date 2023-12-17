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Dünya

Esed rejiminin İdlib'deki saldırısında 4 sivil yaralandı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib'de yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 4 sivil yaralandı.

AA17 Aralık 2023 Pazar 16:58 - Güncelleme:
Esed rejiminin İdlib'deki saldırısında 4 sivil yaralandı
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İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib kent merkezine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib kent merkezinde 4 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

- İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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