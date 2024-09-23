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Dünya

Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü, 11 sivil yaralandı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib'e karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 21:06 - Güncelleme:
Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü, 11 sivil yaralandı
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İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in kuzeyindeki Keferya köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 4 sivil öldü, 11 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

-⁠ İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, karara rağmen saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

  • Esed Rejimi Saldırı
  • İdlib
  • Karadan Karaya Atış

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