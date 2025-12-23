Esed rejiminin kaçak komutanı Lübnan'da öldürüldü

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye vatandaşı Suhni'nin dün başkent Beyrut'un kuzeyindeki Keservan bölgesine bağlı Kefer Yasin beldesinde öldürüldüğü belirtildi.

Ordu İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen izleme ve takip çalışmaları sonucunda Suhni'yi öldürdüğü belirtilen Suriye vatandaşı V.D'nin yakalandığı ifade edildi.

Cinayetin, taraflar arasında yaşanan mali bir anlaşmazlık sonucu işlendiği kaydedildi.

Lübnan ve Suriye basınında yer alan haberlere göre Suhni, devrik Esed rejimi ordusu saflarında "Kaplan Güçleri" olarak bilinen birlikte uzun yıllar saha komutanı olarak görev yaptı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından, ordu ve güvenlik birimlerinde görev yapan bazı isimlerin Lübnan'a kaçtığı ifade ediliyor.