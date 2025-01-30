İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2025 Perşembe / 1 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7719
  • EURO
    37,3732
  • ALTIN
    3211.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Esed rejiminin uyuşturucu depolarından biri daha bulundu
Dünya

Esed rejiminin uyuşturucu depolarından biri daha bulundu

Suriye'de geçici hükümete bağlı Genel Güvenlik İdaresi güçleri, devrik Beşşar Esed rejiminin Humus ilinde bulunan uyuşturucu depolarından birini daha ortaya çıkardı.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 19:08 - Güncelleme:
Esed rejiminin uyuşturucu depolarından biri daha bulundu
ABONE OL

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkarılıyor.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen geçici hükümete bağlı birlikler, Humus ilinin Zehra Mahallesi'nde uyuşturucu madde üretilen ve paketlenen bir depoyu daha tespit etti.

AA ekibi depoyu görüntüledi. Kayıtlarda, depoda captagon tipi uyuşturucular bulunduğu görülüyor.

REJİM UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN MİLYARLARCA DOLAR ELDE EDİYORDU

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etti.

Mahir Esed'in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkelerine ve dünyaya sevk etti.

İngiliz hükümetinin tahminlerine göre Esed, captagonda küresel üretimin yüzde 80'inden sorumluydu. Küresel captagon ticaretinin yıllık değerinin 10 milyar doları bulduğu, devrilen Esed ailesinin yıllık karının ise 2,4 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

AA ekibi, 18 Ocak'ta da Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin Lazkiye ilindeki limanda bulunan ve Genel Güvenlik İdaresi güçleri tarafından ele geçirilen en büyük uyuşturucu depolarından birine ulaşarak, depoyu, tırlar dolusu uyuşturucu maddeyi ve bunların gizlendiği eşyaları görüntülemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.