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Dünya

Esed sivillerin mallarına el koydu

Esed rejimi Albukamal'da sivillerin mallarına ve evlerine el koydu.

Star.com.tr17 Haziran 2021 Perşembe 23:14 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 23:17
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Esed rejim güçleri, Deyrizor'un doğusunda İran milislerinin kontrolünde bulunan El Bukemal kentindeki halka yönelik ihlallerini gayrimenkullere el koymaya "devam ettiriyor.

"Ein al-Furat" haber ağına göre, Suriye rejim istihbaratı, sahiplerini muhalif grupların kontrol ettiği bölgelerde ikamet etmekle suçladıktan sonra, son birkaç gün içinde şehrin ayrı mahallelerinde yaklaşık 25 yeni eve el koydu.

Ağ, güvenlik güçlerinin el konulan evlerin bazılarında ikamet eden aileleri tahliye etmeye zorladı. El konulan evlerin bazıları işkencehane ve hapishane olarak kullanılıyor.

Gümrük Genel Müdürlüğü'nün daha önce bazı bölgelerde muhaliflerin mallarına ihtiyati haciz için "terörü finanse etme" gibi suçlamalarla hükümler çıkarmıştı.

Star.com.tr

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