Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Putin'in dün başkent Moskova'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmeye ilişkin Peskov, "Görüşmede Rus üsler konusu gündemdeydi." bilgisini verdi.

Peskov, görüşmede devrik Baas rejiminin lideri Beşşar Esed'in kaderinin ele alınıp alınmadığı yönündeki soruya ise "Esed ile ilgili bu bağlamda bildireceğimiz hiçbir şey yok." yanıtını verdi.

Sözcü Peskov, toplantıda, Putin'in Suriye'ye ziyarette bulunması konusunun ele alınmadığını ifade etti.

