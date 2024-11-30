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Dünya

Esed yönetimine karşı darbe iddiası! Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Şam'da Beşşar Esed'e karşı darbe girişiminde bulunulduğu ve rejime bağlı bir tümenin Genelkurmay Başkanlığını bastığı iddia edildi.

30 Kasım 2024 Cumartesi 21:51 - Güncelleme:
Esed yönetimine karşı darbe iddiası! Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor
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Başkent Şam'ın merkezi mahallelerinde çatışma sesleri yükselirken Esed'e karşı darbe gerçekleştirildiği iddia edildi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE SON DURUM

Suriye'de dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirirken İdlib'in doğu ve güneydoğusunda da hızla ilerleyerek 50'den fazla köyü rejim güçlerinden geri aldı. Rusya ve Suriye jetleri ise Halep'in banliyölerini bombalamaya başladı. Suriye rejimi de Halep'ten çekildiklerini ve karşı saldırı yapacaklarını açıklarken, PKK/YPG'ye bırakılan uluslararası havalimanının kontrolü muhaliflerin eline geçti.

PKK/YPG'ye bırakılan havalimanı ele geçirildi! Rejim karşıtı silahlı gruplar hızla ilerliyor

ŞAM'DA DARBE İDDİASI

Öte yandan Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed'e karşı darbe girişiminde bulunulduğu ve rejime bağlı bir tümenin Genelkurmay Başkanlığını bastığı iddia edildi.

Humus'a hava saldırıları düzenlendi

Darbe sonrası Esed ailesinin 'Suriye'yi terk ettiği' iddia edilirken, Şam'da kamu binalarından çatışma seslerinin yükseldiği aktarıldı.

DARBENİN BAŞINDA LUKA VAR

Darbe girişiminin Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Husam Luka tarafından yönetildiği iddia edildi.

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