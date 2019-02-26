İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3102
  • 6,0352
  • 226.887
  • 104.330
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Esed ziyaretinin Zarif'in istifasına neden olduğu iddia edildi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in Tahran'a yaptığı ziyaretin, bilgisi dışında gerçekleşmesi nedeniyle istifa ettiği ileri sürüldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran'da yayın yapan "Entekhab" sitesinin haberine göre Cevad Zarif, site muhabirinin sorusuna kısa mesajla verdiği cevapta, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." ifadelerini kullandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberinde de Zarif'in, mesajında, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in dün İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmeleri kastettiği öne sürüldü.

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Ali Rıza Rahimi de yaptığı açıklamada, Zarif'in istifa kararına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"İkinci bir Zarif yok. Onun yerine gelecek kişi ya zarar verici idareye itaat edecek ya da devrimcilik adına birçok kazanımı yok edecek. Eğer Zarif'in istifası kesinleşirse bu içerideki muhaliflerin hançerinin etkili olduğu anlamına gelir. Yarın Mecliste Zarif'in istifasının perde arkasını ele alacağız."

Zarif'in katılmadığı görüşmeden yansıyan fotoğraf karelerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin görülmesi dikkati çekmişti.

Zarif, dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Abbas Musevi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, Zarif'in istifa ettiğini doğrulamış, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zarif'in istifasının Ruhani tarafından kabul edildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.

Bakan Varank, Bilim Üssü heyetiyle telefonda görüştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'da kimyasal panik! Vatandaşlar sokağa döküldü

İstanbul'da kimyasal panik! Vatandaşlar sokağa döküldü

'Zarif'in istifası Ruhani tarafından kabul edilmedi'

'Zarif'in istifası Ruhani tarafından kabul edilmedi'

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Sarı yeleklilerden suç duyurusu

Sarı yeleklilerden suç duyurusu

Katar: Tüm dünya geçersiz olduğunu anladı

Katar: Tüm dünya geçersiz olduğunu anladı

Rusya'dan ABD çıkışı: Dünyayı parçalıyorlar

Rusya'dan ABD çıkışı: Dünyayı parçalıyorlar

ABD'den İngiltere'nin Hizbullah kararına destek

ABD'den İngiltere'nin Hizbullah kararına destek

Kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi: 60 aya çıktı

Kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi: 60 aya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ´Hedef 2023´ marşını dinledi

Başkan Erdoğan ´Hedef 2023´ marşını dinledi

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananlar

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananlar

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA