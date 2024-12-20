Rusya devlet ajansı Tass, Beşar Esed'in ülkeden kaçmadan önce Suriye'deki askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e teslim ettiğini yazdı. Haberde, "Esed ülkeden kaçmadan önce Suriye ordusuna ait silah depolarının ve füze sistemlerinin koordinatlarını İsrail'e verdi" ifadeleri kullandı. Esed'in koordinatlara karşılık İsrail'den hedef alınmayacağına ve uçağının vurulmayacağına dair garanti aldığı ifade edildi.

ÖNCE SALDIRI, SONRA İŞGAL

Esed'in Moskova'ya kaçmasının hemen ardından İsrail, 500'den fazla askeri hedefi vurmuş; Suriye Ordusu askeri kapasitesinin yüzde 80'inin kaybetmişti. Suriye ordusunun dağılmasını fırsat bilen İsrail, ülkeyi işgal etti; Şam'ın 20 km yakınına kadar girdi. 380 kilometrekare alanı ele geçiren İsrail, 51 yıl sonra ilk kez topraklarını genişletmiş oldu.

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