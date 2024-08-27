İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2024 Salı / 22 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0251
  • EURO
    38,0541
  • ALTIN
    2747.94
  • BIST100
    9565.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Esed'den kendi meclisinde dikkat çeken Türkiye açıklaması
Dünya

Esed'den kendi meclisinde dikkat çeken Türkiye açıklaması

Suriye Meclisi'nin dördüncü yasama oturumunun açılışında konuşan Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esed, Türkiye ile muhtemel normalleşme sürecine ilişkin, 'Çekilme olmazsa görüşmeyiz' şartımız yok.' dedi.

27 Ağustos 2024 Salı 08:30 - Güncelleme:
Esed'den kendi meclisinde dikkat çeken Türkiye açıklaması
ABONE OL

Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esed, Suriye Meclisi'nin dördüncü yasama oturumunun açılışında konuştu. Başkan Erdoğan'ın Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi konusundaki açıklamaları ile başlayan süreçle ilgili de konuşan Esed şunları söyledi:

Türk yetkililerin sürekli dile getirdiği konu mülteciler ve terör meselesi. Suriye'nin sürekli dile getirdiği şey ise, Suriye topraklarından çekilme meselesi ve aynı zamanda terör meselesidir. Bu başlıkların dördünde de bir sorunumuz olduğuna inanmıyoruz.

Bazı yetkililerin 'Suriye, Türkiye çekilmezse görüşmeyiz diyor' sözleri doğru değil. Bu konu üzerinde çalışıyoruz. Atılacak adımlar ne olursa olsun bunların temeli egemenlik olacak, sınırları egemenlik olacak, ölçütü de egemenlik olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile Esed'e bir davetimiz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'e davetimiz her an olabilir

Başkan Erdoğan'ın 'normalleşme' çağrısına Esed'den cevap

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.