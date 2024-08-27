Esed'den kendi meclisinde dikkat çeken Türkiye açıklaması

Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esed, Suriye Meclisi'nin dördüncü yasama oturumunun açılışında konuştu. Başkan Erdoğan'ın Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi konusundaki açıklamaları ile başlayan süreçle ilgili de konuşan Esed şunları söyledi:

Türk yetkililerin sürekli dile getirdiği konu mülteciler ve terör meselesi. Suriye'nin sürekli dile getirdiği şey ise, Suriye topraklarından çekilme meselesi ve aynı zamanda terör meselesidir. Bu başlıkların dördünde de bir sorunumuz olduğuna inanmıyoruz.

Bazı yetkililerin 'Suriye, Türkiye çekilmezse görüşmeyiz diyor' sözleri doğru değil. Bu konu üzerinde çalışıyoruz. Atılacak adımlar ne olursa olsun bunların temeli egemenlik olacak, sınırları egemenlik olacak, ölçütü de egemenlik olacaktır.

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