Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından Esed ve ailesine ilişkin gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıkmaya başladı.

Şam'ın düşmesiyle Rusya'ya kaçan Beşşar Esed'in eşi Esma ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Arap basınında Esma Esed'in evlenmeden önce İngiliz istihbarat örgütleriyle bağlantıları olduğuna dair belgeler yayımlandı.

Esma'nın Suriye'nin iç ve dış politikalarının şekillenmesinde önemli rol oynadığı iddia edildi.

Belgelere göre, 1990'ların ortalarında Londra'daki JPMorgan Chase Bank'ta çalışan Esma, İngiliz istihbarat teşkilatı MI6 tarafından işe alındı. İddiaya göre görevi Suriye rejimindeki kilit isimleri etkilemek ve güç dinamiklerini stratejik olarak yeniden yapılandırmaktı.

Raporlarda ayrıca Esma'nın, kendisine verilen görevleri organize ettiği ve işe alım sürecinde kilit rol oynadığı düşünülen eski MI6 şefi Colin McColl ile olan bağlantısına da dikkat çekiliyor.

Esma'nın etkisinin casusluktan öte, Suriye ile İngiltere arasında gizli ilişkiler kurmayı da içeren daha geniş kapsamı içerdiği belirtildi.