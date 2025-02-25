Esed'in istihbarat karargahında ele geçirilen uyuşturucular imha edildi

Başkent Şam'da istihbarat binalarında bulunan depolardaki uyuşturucular kamyonetlerle açık alana taşındı.

Torbalardaki uyuşturucular, 4. Tümen yerleşkesindeki bir çukurda istiflendi.

Bölgede önlemler alan Genel Güvenlik İdaresi personeli, 1 ton uyuşturucuyu yakarak imha etti.

Genel Güvenlik İdaresi Uyuşturucuyla Mücadele Daire Başkanı Anver Abdulhay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Güvenlik İdaresinin, yoğun çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, devrik rejime bağlı istihbarat binalarında uyuşturucu maddelerin ele geçirildiğini söyledi.

Abdulhay, bu maddelerin Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin gözetiminde imha edildiğini belirtti

Ele geçirilenler arasında captagon ve tramadol gibi uyuşturucu maddelerin de bulunduğunu kaydeden Abdulhay, "Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla devam edecek." dedi.