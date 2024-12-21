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Dünya

Esed'in kaçışında yeni detay! Sadece iki ismi yanına almış

Londra merkezli Al Majalla, Suriye'nin devrik lideri Esed'in kaçışıyla ilgili ayrıntıları yazdı. Esed'in 8 Aralık sabahı yanına sadece Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma biriminin başındaki Tuğgeneral Muhsin Muhammed'i alarak Rusya'ya kaçtığı ifade edildi.

21 Aralık 2024 Cumartesi 09:12 - Güncelleme:
Esed'in kaçışında yeni detay! Sadece iki ismi yanına almış
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Londra merkezli Al Majalla, Halep'in düşmesinin ardından Beşşar Esed'in Rusya'nın başkentte kan dökülmesini önlemek için istifa etmeye hazırlanması yönündeki tavsiyesini reddettiğini yazdı.

Esed'in kaçışına ilişkin düzenlemeler 7-8 Aralık gecesine kadar tamamlanmadı.

Al Majalla'ya göre Esed, Moskova'ya gitmeden önce Şam'dan Rusya'nın Suriye'nin batısındaki Hmeymim hava üssüne kaçtı.

Esed'in kardeşi Mahir ve en yakın yardımcılarının gidişinden haberdar edilmediği bildirildi.

Esed, 8 Aralık sabahı yanına sadece Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma biriminin başındaki Tuğgeneral Muhsin Muhammed'i alarak kaçtı.

REJİM ASKERLERİ İADE

Irak, Esed'in devrilmesinin ardından ülkeye geçen bin 905 rejim askerini iade etti. Irak Güvenlik Medya Ağı, 1905 askerin Suriye makamlarının çıkardığı aftan yararlanmaları üzerine El-Kaim Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına teslim edildiğini belirtti.

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