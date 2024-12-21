Esed'in kaçışına ilişkin düzenlemeler 7-8 Aralık gecesine kadar tamamlanmadı.
Al Majalla'ya göre Esed, Moskova'ya gitmeden önce Şam'dan Rusya'nın Suriye'nin batısındaki Hmeymim hava üssüne kaçtı.
Esed'in kardeşi Mahir ve en yakın yardımcılarının gidişinden haberdar edilmediği bildirildi.
Esed, 8 Aralık sabahı yanına sadece Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma biriminin başındaki Tuğgeneral Muhsin Muhammed'i alarak kaçtı.
REJİM ASKERLERİ İADE
Irak, Esed'in devrilmesinin ardından ülkeye geçen bin 905 rejim askerini iade etti. Irak Güvenlik Medya Ağı, 1905 askerin Suriye makamlarının çıkardığı aftan yararlanmaları üzerine El-Kaim Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına teslim edildiğini belirtti.