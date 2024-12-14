Ailesi ve çocuklarıyla birlikte Rusya'ya kaçan Esed'in ülkeyi terk edeceğini kardeşine bile haber vermediği ortaya çıktı.Rejimin milyonlarca sivili katlettiği ordunun başında yer alan Beşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında, İran Devrim Muhafızları tarafından korunduğu açıklandı. Mahir EsedEsed'in yeğenlerinin de Lübnan'a kaçarken Suriyeli devrimcilerle girilen çatışmalarda öldürüldüğü ileri sürüldü.
RUSYA İLE YENİ YÖNETİM ÜSLER İÇİN DİYALOGDA
Rusya'nın Suriye'deki askeri birliklerinin Tartus, Hmeymim ve Kamışlı'dan çektiği iddia edildi; görüntüler sosyal medyaya düştü. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, HTŞ siyasi komitesiyle temasta olduklarını belirtti; üsleri koruma kararlılığını vurguladı.