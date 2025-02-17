İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2025 Pazartesi / 19 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2464
  • EURO
    38,0606
  • ALTIN
    3369.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Esed'in kalesinde gövde gösterisi! Böyle karşılandı
Dünya

Esed'in kalesinde gövde gösterisi! Böyle karşılandı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülke içindeki ziyaretleri sırasında devrik Esed rejiminin kalesi olan Lazkiye ve Tartus'ta büyük coşkuyla karşılandı.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 08:32 - Güncelleme:
Esed'in kalesinde gövde gösterisi! Böyle karşılandı
ABONE OL

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye ve Tartus illerine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Şara, ülke içindeki ziyaretlerine dün İdlib ve Halep'ten başladıktan sonra sahil bölgesindeki Tartus ve Lazkiye'de devam etti.

Şara, Lazkiye'deki Şeyh Dahir ve Tartus'taki Valilik meydanlarında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Daha sonra Şara, Lazkiye Valisi ve siyasi işler sorumlusunun yanı sıra bölgenin ileri gelenleriyle toplantı düzenledi.

Mezhepler ve etnik gruplar arasındaki toplumsal barışı güçlendirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Şara, yoksullara yardım edilmesi, maaş düzenlemelerinin yapılması ve iç yatırımın canlandırılıp teşvik edilmesi yönündeki planlarını açıkladı.

Şara, ülke içindeki istikrarı bozmaya çalışan devrik Esed rejimine bağlı gruplarla mücadeleye devam edileceğini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.