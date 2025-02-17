Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye ve Tartus illerine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Şara, ülke içindeki ziyaretlerine dün İdlib ve Halep'ten başladıktan sonra sahil bölgesindeki Tartus ve Lazkiye'de devam etti.

Şara, Lazkiye'deki Şeyh Dahir ve Tartus'taki Valilik meydanlarında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Daha sonra Şara, Lazkiye Valisi ve siyasi işler sorumlusunun yanı sıra bölgenin ileri gelenleriyle toplantı düzenledi.

Mezhepler ve etnik gruplar arasındaki toplumsal barışı güçlendirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Şara, yoksullara yardım edilmesi, maaş düzenlemelerinin yapılması ve iç yatırımın canlandırılıp teşvik edilmesi yönündeki planlarını açıkladı.

Şara, ülke içindeki istikrarı bozmaya çalışan devrik Esed rejimine bağlı gruplarla mücadeleye devam edileceğini söyledi.