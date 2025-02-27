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Dünya

'Esed'in kalesi'nde kaos planı! Gerekli önlemler alındı

Suriye'nin batısındaki devrik Esed rejiminin kalesi olarak bilinen Lazkiye ilinde kaos durumu oluşturmaya çalışan bir grup, yeni hükümete bağlı güvenlik güçlerinin yol kontrol noktasına saldırı girişiminde bulundu.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 08:09 - Güncelleme:
'Esed'in kalesi'nde kaos planı! Gerekli önlemler alındı
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Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, Lazkiye İl Emniyet Müdürü Mustafa Kinefati'ye dayandırdığı haberine göre, Lazkiye'nin Kırdaha ilçesinde, bir grup yeni hükümete bağlı güvenlik güçlerinin kurduğu yol kontrol noktasına saldırmak istedi.

Haberde,"Bazı güvenlik önlemlerinden rahatsız olan gruplar, kontrol noktasını engellemeye ve saldırmaya çalışarak kaos yaratmaya ve şehir karakoluna saldırmaya kalkıştı. Şu anda güvenlik ve istikrarı sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yerel kaynaklara göre de ilçedeki karakolu ablukaya alan bir grup sivil slogan attı.

Lazkiye'nin Kırdaha ilçesi, devrik Esed rejiminin ailesinin kökeninin dayandığı yer olarak biliniyor. Ayrıca Hafız Esed'in kabri de Kırdaha'da yer alıyor.

Esed'in kalesinde gövde gösterisi

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