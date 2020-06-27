Esed'in kızına aşkını ilan eden Suriyeli asker ortadan kayboldu

Star.com.tr 27 Haziran 2020 Cumartesi 12:24 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 12:30

Suriye'de Esed'in ordusunda görevli bir asker, Beşar Esed'in 16 yaşındaki kızı Zein Esed'e olan sevgisini ve onunla evlenme isteğini ifade eden bir video yayınladıktan sonra ortadan kayboldu.

ESED'İN KIZINA AŞKINI İLAN ETTİ

Yazan Sultani adındaki Suriyeli asker, birlikteki asker arkadaşlarının uyarılarına rağmen yayınladığı videoda Zein Esed için "Seni seviyorum, seni gerçekten seviyorum. Senin için deliriyorum. Sen benimsin ben de senin" ifadelerini kullandı.

SURİYELİ ASKER ORTADAN KAYBOLDU

Ordu üniformasıyla Esed'ın kızıyla evlenmek için herşeyi yapacağını söyleyen Suriyeli asker Sultani'nin salı gününden beri kayıp olduğu ortaya çıktı. Suriyeli askerin kız kardeşi Yazan Sultani'nin tutuklandığı açıkladı.

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