Esed'in kuzeni Necib'in yargılanmasına başlandı

Necib, başkent Şam'daki Adalet Sarayı'nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen duruşmaya Suriye Başsavcısı ve kurban yakınları ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Televizyonlardan canlı yayınlanan duruşmada Necib'in, mahkeme salonunda demir korkuluklar ardındaki özel bir bölümde tutulduğu görüldü.

Duruşmanın ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Beşşar Esed'in kuzeni olan Necib, 2008-2011 yıllarında Dera'da Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı olarak görev yapmıştı.

