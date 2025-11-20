İSTANBUL 24°C / 14°C
21 Kasım 2025 Cuma
  • Esed'in Suriyelilere zulmü devam ediyor! Keyfi işlem yapmışlar
Esed'in Suriyelilere zulmü devam ediyor! Keyfi işlem yapmışlar

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Şubat 2025'ten bu yana devrik rejim döneminde konulan yaklaşık 8,3 milyon seyahat yasağı kaydını incelediklerini ve bunların yaklaşık 5 milyonunu kaldırdıklarını bildirdi. Baba, bu kayıtların bazılarının test amaçlı veya tamamen keyfi olarak sisteme işlendiğine dikkati çekti.

20 Kasım 2025 Perşembe 16:27
Baba, başkent Şam'daki Enformasyon Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, kayıtları 14 ana başlık ve 129 alt kategori kapsamında incelediklerini belirtti.

Çalışmaların kalan kayıtlar üzerinde devam ettiğini aktaran Baba, incelemeleri süren kişilerin bulunduğu kategorileri ise şöyle sıraladı:

"Devlet kurumlarında çalışan ve durumu inceleme aşamasında olan yaklaşık 1 milyon 150 bin kişi, güvenlik ve askeri kurumlarla ilişkili olup vatandaşlara karşı işlenmiş suçlara karışma ihtimali araştırılan kişiler, hakkında adli işlem veya polis bülteni bulunan ve Adalet Bakanlığı kayıtlarında işlem gören kişiler, Maliye Bakanlığı lehine ülkeden çıkış yasağı bulunan kişiler"

Baba, eski yönetim döneminden kalan yüz binlerce hatalı ve rastgele eklenen kaydın da süreci zorlaştırdığını vurguladı.

ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR

Bu kayıtların bazılarının test amaçlı veya tamamen keyfi olarak sisteme işlendiğine dikkati çeken Baba, bu durumun birçok masum vatandaşın mağdur olmasına yol açtığını kaydetti.

Baba, Bakanlık verilerine göre, ayrıca verileri eksik olan binlerce kayıt arasında yaklaşık 50 bin kişinin "uyruğu bilinmiyor" şeklinde kaydedildiğinin tespit edildiğini aktardı.

Sözcü Baba, "Yaklaşık 6 ay içinde bu dosyayı tamamen tamamlamış olacağız. Bu çalışma, vatandaşların haklarını güvence altına alacak ve günlük hayatlarını kolaylaştıracaktır." dedi.

