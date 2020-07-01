01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:15 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:15

Ortadoğu uzmanı gazeteci Turan Kışlakçı 24 TV canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Moderatör Gece'de Ardan Zentürk'ün sorularını yanıtlayan Turan Kışlakçı Beşşar Esed'in Suriye yönetimini bırakacağını iddia etti.

"SIĞINACAĞI ÜLKENİN BAŞBAKANLIK KAYNAKLARINDAN ALDIM BİLGİYİ"

Esed'in kendisine muhalif olarak bilinen bir ülkeye sığınacağının öne sürüldüğünü aktaran Kışlakçı, Esed'in ülke içinde yaşadığı sıkıntılar ile Rusya ve İran'la arasındaki soğukluğa dikkat çekti. Kışlakçı "Esed'in sığınacağı ülkenin başbakanlık kaynaklarından aldım bu bilgiyi" ifadelerini kullandı.

Kışlakçı "Orta Doğu'da taraf olabilen Rusya ve Türkiye var. Görüşmeler çok bariz bir şekilde ortadadır. İran, Rusya tarafında yer alıyordu. Rusya kesin tavrını ortaya koydu. Rusya ve Türkiye Orta Doğu'nun kaderini belirleyecek." ifadelerini kullandı.