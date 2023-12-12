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Dünya

Eşi benzeri görülmemiş olay! Tarih verdiler: Dev kıta ikiye bölünüyor

Uzman jeologlar Afrika kıtası için tarih verdi. Dev kıtanın ikiye bölüneceğini öngören jeologlar bunun milyonlarca yılda gerçekleşeceğini bildirdi. Bölünmenin sonucunda haritaların yeniden çizileceği ve yeni bir okyanusun oluşacağı söylendi.

TRT Haber12 Aralık 2023 Salı 09:43 - Güncelleme:
Eşi benzeri görülmemiş olay! Tarih verdiler: Dev kıta ikiye bölünüyor
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Uzmanlar sonunda Doğu Afrika'nın bir kısmının kıtanın geri kalanından ayrılacağını ve muhtemelen iki kara kütlesi arasında yeni bir okyanusun ortaya çıkacağını söylüyor. Devasa kırılmanın, dünyanın en büyük yarıklarından biri olan ve Afrika'nın birçok ülkesinde binlerce kilometre derine uzanan Doğu Afrika Yarık Sistemi'nden (EARS) kaynaklanması bekleniyor.

TARİH VERDİLER! DEV KITA İKİYE BÖLÜNÜYOR

TRT Haber'in IFL Science, Earth.com ve Independent'tan aktardığı habere göre, Yarık sisteminin kapsadığı ülkeler şu şekilde: Etiyopya, Kenya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Ruanda, Burundi, Zambiya, Tanzanya, Malavi ve Mozambik. 2004'te yapılan bir araştırmaya göre, Afrika levhası her yıl son derece yavaş biçimde birbirinden uzaklaşıyor. Ortaya nispeten küçük bir Somali levhası ve ondan daha büyük olan Nübye levhası çıkıyor.

Verilere göre en erken 5 ila 10 milyon yıl içinde EARS'taki değişiklikler bugünkünden farklı görünen bir Afrika haritasını ortaya çıkarabilir. Nitekim bu zaman diliminde Somali ve Nübye plakası arasında yeni bir okyanus görmek muhtemel. Uçsuz bucaksız bir su kütlesinin Doğu Afrika'yı keseceği düşünülüyor.

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