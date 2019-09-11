Eşi için 6 saat ayakta uçtu

Girişimci Courtney Lee Johnson, Twitter’da “Bu adam eşi uyuyabilsin diye 6 saatlik uçuş boyunca ayakta durdu” notuyla bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf karesinde bir adam uçağın koridorunda, dirsekleriyle iki koltuğa dayanırken, bir kadının da üç koltukluk sırada uzandığı görüldü. 15 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum alan fotoğraf yoğun ilgi görürken, tartışmaya da sebep oldu. Birçok kişi yaşananları Johnson’ın yaptığı gibi “aşk” diye nitelemedi. Bazılarıysa bu hareketin romantik olduğunu düşündü. Bir Twitter kullanıcısı “Asla bu kadar aşık olmadım... Bu hareketi yapacak kadar aşık olmayı sabırsızlıkla bekliyorum” diye yazdı. Ancak birçok kişi kadının davranışını “bencil” diye niteledi.