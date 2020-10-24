Esir Ermenistan askeri itiraf etti: PKK'lı teröristler aylık 600 dolar maaşla cephede savaşıyor

24 Ekim 2020 Cumartesi 08:52 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:06

Azerbaycan ordusunun operasyonlarında esir alınan Ermenistan askerlerinden Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti.

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK’lı teröristlerin Dağlık Karabağ’da Ermenistan safl arında savaştığını itiraf etti. Mikaelyan, sorgulama esnasında Ermenistan’ın Şirak eyaletinde doğduğunu ancak askerlik için Dağlık Karabağ’a gönderildiğini belirtti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Tanksavar birliğinde görev aldığını anlatan Mikaelyan, “Kışlada, aralarında Kürt asıllı paralı askerler de dahil 1500 kişi bulunuyordu. Paralı askerler aylık 600 dolar maaş alıyor ve sadece kendi dillerinde konuşuyorlar. 10-15 kişilik gruplara bölünen paralı askerler yerel koşulları öğreniyorlar ve savaşa hazırlanıyorlar” diye konuştu.

GÖZLERİNDE KORKU VAR

İşgal altındaki Dağlık Karabağ’da çatışmalar ikinci ateşkese rağmen devam ederken, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlarda esir alınan Ermenistan askerlerinin “Karabağ Azerbaycan” dediği anlar kameraya yansıdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, tüm cephe boyunca Ermenistan’ın askeri kaynak ve altyapısına ciddi zarar verildiğini ve Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığını açıkladı.

ÖNEMLİ ARAZİ VE TEPELER KURTARILDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, önceki gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiğini, savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin mevzilerine darbeler vurulduğunu açıkladı. Dün 13 köyün daha kurtarılmasıyla 145 yerleşim birimi işgalden kurtarılmış oldu. Ayrıca Ermenistan’a ait 4 insansız hava aracı daha etkisiz hale getirildi. Ermenistan’dan getirilen yeni askerlerin savaşmayı reddederek yine firar ettikleri de öğrenildi.

DÜŞMAN ÇEKİLİNCE İLETİŞİM KANALI AÇILIR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü ve Ankara’nın Ermeni askerlerinin Dağlık Karabağ’dan çekilmesi halinde Ermenistan için iletişim kanallarını açacağını söyledi.

Aliyev, “Bugün, topraklarımızı kendi başımıza işgalden kurtarırken Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermenilere ve kuşkusuz bu bölgelere geri dönen Azerbaycanlılara yardım edeceğiz” dedi.

Japon Nikkei gazetesine konuşan Aliyev, Ankara’nın da bu konudaki tutumunu bildiğini, Ermenistan’ın toprakları terk etmesi halinde iletişim kanalını açacaklarını belirtti ve “O zaman Güney Kafkasya’daki durum tamamen değişecektir” dedi. Aliyev ayrıca Azerbaycan’ın Şah Deniz 2 sahasındaki doğal gazı Avrupa’ya taşıyacak Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TAP) tamamlandığını, haftalar içinde açılacağını belirtti.

POMPEO’DAN TUHAF ÇAĞRI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile ayrı ayrı yaptığı görüştü. Pompeo, her iki tarafa da devam eden çatışmaların ve sivillere yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu, “Çözüm bulmak için AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları himayesinde müzakere yapın” dedi.

MİLLİ KAHRAMAN HEMİDOV ŞEHİT

Azerbaycan’ın milli kahramanı Albay Şükür Hemidov’un, Gubadlı cephesinde şehit düştüğü açıklandı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın 22 Nisan 2016 tarihli emriyle Şukur Nariman oğlu Hamidov daha sonra “Azerbaycan Milli Kahramanı” unvanına layık görülmüştü.