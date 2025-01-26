İsrail hapishanelerindeki Ürdünlü Mahkumlar ve Kayıp Kişiler Ulusal Komitesi Sekreteri Fadi Farah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Levzi'nin Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı görüntülerine dayanamayıp, 2018 yılında Eylat'a gittiğini ifade ederek "Levzi, Eylat'a gittiği ertesi gün yerleşimcilere çekiçle saldırdığı için tutuklanmıştı." dedi.

Levzi'nin "işgal devletinin" hapishanelerindeki 28 Ürdünlü tutukludan biri olduğunu söyleyen Farah, İsrail'in Levzi'yi Gazze Şeridi'ne sınır dışı etme kararı aldığını dile getirerek onun zorlu geçen hapis yıllarının ardından ülkesine dönmesini dilediklerini söyledi.

Ürdün'ün başkenti Amman'ın Cava semtindeki Halaya Mahallesi sakinlerinden olan iki çocuk babası Levzi (32), 2018 yılında çalışmak için İsrail'in Eylat kentine gitti. Ürdünlü genç, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya karşı ihlallerine tepki göstererek "bir grup yerleşimciye" çekiçle saldırıp onlardan ikisini yaraladı ve tutuklandı.

Levzi, bu tepkisi nedeniyle 2020 yılında hem para hem de 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 28 Ürdünlüden biri olan Levzi, Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda dün serbest bırakılan 200 Filistinli esirden biri oldu.

- "SİNVAR, KİMSEYLE ALAY ETMEZ"

Levzi, kendisini karşılama sırasında çekilen bir görüntüde şunları söyledi:

"Bir (İsrailli) subay yanıma gelerek 'Yahya Sinvar sizinle alay etti' dedi. Ben de ona 'Sinvar, kimseyle alay etmez' dedim."

Ürdün resmi makamlarından ise Levzi'nin Gazze Şeridi'ne sınır dışı edilmesi kararı veya ülkesine geri getirilmesine dair herhangi bir uygulamanın olup olmadığı hakkında herhangi bir yorum yapılmadı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda dün 4 İsrailli kadın asker esire karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

- ESİR TAKASININ BİRİNCİ TURUNDA 90 FİLİSTİNLİ VE 3 İSRAİLLİ ESİR SERBEST KALMIŞTI

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk turunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.

