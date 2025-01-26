Esir takasıyla serbest kalan Filistinli, İsrail hapishanelerini ''dirilerin mezarlığı'' şeklinde niteledi

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı sakinlerinden ve uzun süredir İsrail hapishanelerinde olan Cabbarin, Hamas'ın serbest bıraktığı 4 İsrail askerine karşılık, İsrail'in serbest bıraktığı Filistinliler arasında yer aldı.

Cabbarin, serbest kaldıktan sonra, İsrail hapishanelerinde Filistinlilere uygulanan insanlık dışı muamele ve kendisinin maruz kaldığı işkence ile insan hakları ihlallerini AA muhabirine anlattı.

"İsrail hapishanelerinde 7 yıl geçirdim. İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım yaptığı dönem (7 Ekim 2023'ten bu yana) kötü muamele, darp ve hakaretler açısından geçirdiğim en zor dönemdi." diyen Cabbarin, İsrail hapishanelerini "dirilerin mezarlığı" ifadeleriyle tanımladı

Cabbarin, gördüğü kötü muamele ve işkenceyi şu ifadelerle anlattı:

"Gördüğümüz muamele çok kötüydü. Tüm dünyadan kopuktuk. Her şeyimizi elimizden aldılar, Yaşlı, çocuk veya hasta ayırt edilmeden hepimiz daredildik, işkence gördük, üstelik buna, verilen yiyeceğin azaltılması da eklendi. İsrail özel kuvvetleri, gece yarısından sonra saat 2'de tutukluların odalarına baskın düzenliyor, işkence ediyor, üzerlerine basınçlı soğuk su püskürtüyor ve sebepsiz yere göz yaşartıcı gaz bombası atıyordu."

İsrail askerlerinin "keyfine göre Filistinli mahkumları darbettiğini" söyleyen Cabbarin, "Mahkumların kaldığı oda 12 metrekareyi geçmiyordu ve burada 12 mahkum yataksız bir şekilde kalıyordu." ifadelerini kullandı.

Serbest kalmasında katkısı olan herkese teşekkür eden Cabbarin, "Bugün Cenin Kampı'ndaki evime dönmek istiyorum ama İsrail ordusunun oraya baskın düzenlediğini öğrendim. Allah'tan bize kolaylık vermesini diliyorum." dedi.

Filistin yönetimi makamlarından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, 5 gündür baskın düzenlediği Cenin'de 14 Filistinliyi öldürdü, 50 kişiyi yaraladı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının 2'nci turunda 4 İsrailli kadın asker esire karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

Kassam Tugayları, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ikinci turu kapsamında serbest bırakılan 4 İsrailli kadın askerin, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim edilme sürecine ilişkin görüntü paylaşmıştı.

İsrailli kadın askerlerin temiz giyimleri, yüzlerinin gülmesi, son derece sağlıklı görünümleri ve Arapça konuşmaları dikkati çekmişti.

Telegram üzerinden paylaşılan görüntüde, teslim edilmeden önce araç içinde konuşan İsrailli kadın esirler, İsrail'in şiddetli bombardımanına rağmen hayatlarını koruma çabaları için Kassam Tugaylarına Arapça konuşarak teşekkür etmişti.

- ESİR TAKASININ 1'İNCİ TURUNDA 90 FİLİSTİNLİ VE 3 İSRAİLLİ ESİR SERBEST KALMIŞTI

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk turunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.