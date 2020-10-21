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Dünya

Eski ABD askeri itiraf etti: Avustralya askerlerinin Afganistan'da yeni bir sivil katliamı ortaya çıktı

Avustralya askerlerinin Afganistan'da gözaltına aldıkları bir sivili, helikopterde taşınacak yer olmadığı gerekçesiye infaz ettiği ortaya çıktı.

star.com.tr21 Ekim 2020 Çarşamba 19:59 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 20:02
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Afganistan'da Avustralya özel kuvvetlerinin, onları almaya gelen bir ABD helikopterinde taşınacak yer olmadığı gerekçesiyle gözaltına aldıkları Afgan bir sivili infaz ettikleri ortaya çıktı.

ABD merkezli ABC News tarafından ortaya çıkarılan olayın ayrıntıları Afganistan'daki sivil ölümler gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ABC'nin resimlerini yayınlamasına izin verdi, ancak 

Olası bir intikamdan korktuğu için gerçek adının kullanılmasını istemeyen bir eski ABD askeri, Afganistan'da helikopter mürettebat şefi olarak katıldığı bir operasyonda Avustralya askerlerinin işlediği cinayeti anlattı.

2012 yılı ortasında, Afganistan'ın, Helmand Eyaletindeki Camp Bastion'daki HMLA-469 üssünün kuzeyinde gerçekleştirilen bir operasyonda, Avustralya askerleri bazı sivilleri "uyuşturucu kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına aldı.

Avustralya askerleri tarafından elleri ve ayakları bağlanan sivilleri taşımak için ABD helikopterleri bölgeye çağrıldı fakat helikopterde yalnızca 6 kişinin taşınabileceği yer bulunuyordu.

ABD askeri, yaşananları şu şekilde anlattı,

"Ve pilot, 'Çok fazla kişi var, bu kadar çok yolcu taşıyamayız' dedi. Bunun ardından bir sessizlik oldu ve sonrasında bir patlama sesi duyduk. Sonra askerler dedi ki: 'Tamam, şimdi altı mahkumumuz var."

Hiçbir hukuki sürece dahil olmadan zorla alıkonulan söz konusu sivilin katledilmesi hiçbir zaman soruşturulmadı.

star.com.tr

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