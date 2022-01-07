Eski ABD başkanı Carter: Ulusumuz bir uçurumun kenarında sallanıyor

star.com.tr 7 Ocak 2022 Cuma 09:42 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 09:42

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, kaleme aldığı bir makalede, 6 Ocak Kongre baskını ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Olayı tekrar kınayan Carter, ABD'nin karşı karşıya olduğu bazı tehlikelere dikkat çekti.

Amerikalıları, 'ülkenin kıymetli demokrasisini kaybetmemek için derhal harekete geçmeler' gerektiği konusunda uyaran bir köşe yazısı kaleme aldı.



ULUSUMUZ BİR UÇURUMUN KENARINDA SALLANIYOR

1977'den 1981'e kadar ABD başkanı olarak görev yapan Carter'ın makalesi, 6 Ocak Kongre binası baskınının yıldönümünde, New York Times'ta yayımlandı. Carter makalesinde, "Büyük ulusumuz şimdi genişleyen bir uçurumun eşiğinde sallanıyor." dedi.

Baskını kınadığını tekrar vurgulayan Carter, Amerikalıların farklılıklarını bir kenara bırakıp, çok geç olmadan birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Carter, "Kongre baskını, demokrasimizi tehdit eden zehirli kutuplaşmayı ele alma konusunda şok edici bir mesaj verdi. Seçimin çalındığı yalanını destekleyenler bir siyasi partiyi ele geçirdi ve seçim dönemi güvensizliği artırdı.' dedi.

Carter, 6 Ocak'tan kısa bir süre sonra, eski başkanlar George W. Bush, Barack Obama ve Bill Clinton'la baskını kınamıştı.

Baskından sonra olayla ilgili 700'den fazla kişi suçlandı ve bir Meclis komitesi Trump'ın yaşanan olayda 'iddia edilen' sorumluluğunu araştırmaya devam ediyor.

KENDİ ÜLKEMİZDE BİLE TEMEL HAKLAR TEHLİKE ALTINDA

Carter, ABD'nin küresel ölçekte "özgür, adil seçim hakkı" elde etmek için çok savaştığını ve şu anda temel hakların kendi ülkesinde kırılgan ve tehlikeli altında olduğunu söyledi.

Carter'ın makalesi, tüm Amerikalılar için yazılmış olsa da, esas olarak solcu aktivistlerden ve ünlülerden övgü aldı.

Perşembe günü yaptığı bir konuşmada Başkan Joe Biden, Trump'tan bu yana "başka bir şeye dönüştüğünü" söyleyerek Cumhuriyetçi Parti'yi bir bütün olarak hedef aldı.

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