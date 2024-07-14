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Dünya

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mitinginde ateş açıldı!

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim mitingi sırasında duyulan silah sesine benzer patlama ile sağ kulağından yaralandı, Trump'ı korumalar kürsüden indirdi.

14 Temmuz 2024 Pazar 01:38 - Güncelleme:
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mitinginde ateş açıldı!
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ABD'de başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya eyaleti'ndeki mitingi sırasında ateş açıldı. Trump gizli servis ajanları ve polis tarafından uzaklaştırıldı. Trump'ın araca binerken yumruğunu havaya kaldırıldığı görüldü.

TRUMP SİLAH SESLERİYLE YERE DÜŞTÜ

Pensilvanya Eyaleti'ndeki mitingi sırasında kürsüde konuşma yapan başkan adayı Donald Trump, silah sesleriyle yere düştü.

Ardından korumaları Trump'ın etrafını sararak güvenlik çemberi oluşturdu.

Korumalarının omzuna tutunarak aracına binen Trump, yumruğunu havaya kaldırarak, mitingini takip etmeye gelenlere "iyiyim" mesajı verdi.

Yaralanan Trump'ın hastaneye kaldırıldığı ve hayat bir tehlikesinin olmadığı duyuruldu.

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