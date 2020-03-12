Eski ABD Başkanı Jefferson'ın mektubu bulundu! Bakın neye dikkat çekmiş

star.com.tr 12 Mart 2020 Perşembe 10:21 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 10:35

1801 ile 1809 yılları arasında iki dönem Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlığı yapan Thomas Jefferson'ın bir mektubu ortaya çıktı. Mektup, nadir belge satıcılığı ile bilinen Nathan Raab tarafından bulundu.

Mektubun, Jefferson ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı, aynı zamanda yeni icatları değerlendirmek için üç kişilik bir kurulun üyesi olduğu Eylül 1790'da yazıldığı söyleniyor. Raab'a göre, mektubun yazılışında ilk buluşlar, ABD hükümeti tarafından kutsanıyor.

Raab, bu keşfin neden belge avına devam ettiğinin ve bu kitabı neden yazmak istediğinin göstergesi olduğunu belirtti. Raab açıklamasında, 'Bizden önceki kadın ve erkeklerin sıkı çalışması ve vizyonundan ilham almaya devam ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Mektubun tahmini olarak 500 bin dolar değerinde olduğunu belirten Raab, mektubun bir asırdır bir koleksiyoncunun elinde olduğunu belirtti.

Araştırmalarına devam eden Raab'ın mektubu satıp satmayacağı henüz bilinmiyor.

THOMAS JEFFERSON KİMDİR?

1779 - 1781 yıllarında Virginia Valiliğini yaptıktan sonra, 1783 te Kongreye dönerek İngiltere ile barış metnini hazırlamakla vazifeli komitenin başına geçti; yerlisi olduğu eyaleti, Ohio Nehrinin kuzey batısındaki araziyi Birleşik Amerika'ya bırakmaya ikna etti. Oralarda esaretin lağvedilmesi yolundaki teklifi 1784'te reddedildiyse de 1787'de kabul edildi. Jefferson 1785'te Fransa Büyük Elçisi olarak Benjamin Franklin'in yerine geçti; arkadan Dışişleri bakanı oldu.

Jefferson, 1796'da Başkan Vekili seçildi. 1801’de de Amerika’nın üçüncü Devlet Başkanı seçildi. Ülkesinin geleceğini tarımda gördüğü için ordu ve donanma harcamalarında kısıtlamaya gitti. Genel eğitim, din özgürlüğü gibi konulara büyük önem verdi. Yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrılığına inanıyordu. Bu konuda çıkabilecek sürtüşmeyi, halk tarafından seçimle çözüleceğini savunuyordu. Beyaz Saraydaki iki devrelik Cumhurbaşkanlığı sırasında satın alınan Louisiana, Birleşik Amerika arazisini iki misline çıkardı. Jefferson'un gösteriş ve merasimden nefret etmesinin, Beyazsaray geleneğinin üzerinde büyük tesiri olmuştu. Jefferson 1826 yılında öldü.