İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2024 Perşembe / 29 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5677
  • EURO
    33,088
  • ALTIN
    2000.45
  • BIST100
    8931.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton: Netanyahu gitmeli, güvenilir bir lider değil
Dünya

Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton: Netanyahu gitmeli, güvenilir bir lider değil

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, güvenilir bir lider olarak görmediği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevden ayrılması gerektiğini söyledi.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 12:29 - Güncelleme:
Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton: Netanyahu gitmeli, güvenilir bir lider değil
ABONE OL

Amerikan MSNBC kanalına konuşan Clinton, "(Netanyahu'nun) gitmesi gerekiyor, eğer ateşkese engel olacaksa, İsrail'in (Gazze'ye saldırıları sonrası) ne yapacağına karar vermeye engelse mutlaka gitmesi gerekiyor." dedi.

İsrail Başbakanı'nın görevinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Clinton, "Netanyahu gitmeli. Güvenilir bir lider değil. (7 Ekim) Saldırısı onun döneminde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, saldırılarını yerinden edilmiş birçok Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine doğru genişletmesi planını "korkunç" olarak tanımlayan Clinton, "Ateşkes olmasını arzu ediyoruz. Hamas ateşkesi kabul ederse ateşkes olur." yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu ile ilişkisi hakkındaki soruya Clinton, "Biden'ın Netanyahu'yu etkilemek için elinden geleni yaptığının gayet açık olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

- NETANYAHU, HAMAS'IN ATEŞKES TALEPLERİNİ REDDEDİP YENİ SALDIRI EMRİ VERDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Filistinli kaynaklar, dün Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

Öte yandan Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemiş, ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmenin İsrail için yeni bir kıyıma yol açacağını savunmuştu.

Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin "gerçek dışı" olduğunu savunarak, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" ileri sürmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.