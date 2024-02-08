Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton: Netanyahu gitmeli, güvenilir bir lider değil

Amerikan MSNBC kanalına konuşan Clinton, "(Netanyahu'nun) gitmesi gerekiyor, eğer ateşkese engel olacaksa, İsrail'in (Gazze'ye saldırıları sonrası) ne yapacağına karar vermeye engelse mutlaka gitmesi gerekiyor." dedi.

İsrail Başbakanı'nın görevinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Clinton, "Netanyahu gitmeli. Güvenilir bir lider değil. (7 Ekim) Saldırısı onun döneminde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, saldırılarını yerinden edilmiş birçok Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine doğru genişletmesi planını "korkunç" olarak tanımlayan Clinton, "Ateşkes olmasını arzu ediyoruz. Hamas ateşkesi kabul ederse ateşkes olur." yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu ile ilişkisi hakkındaki soruya Clinton, "Biden'ın Netanyahu'yu etkilemek için elinden geleni yaptığının gayet açık olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

- NETANYAHU, HAMAS'IN ATEŞKES TALEPLERİNİ REDDEDİP YENİ SALDIRI EMRİ VERDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI



Filistinli kaynaklar, dün Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

Öte yandan Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemiş, ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmenin İsrail için yeni bir kıyıma yol açacağını savunmuştu.

Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin "gerçek dışı" olduğunu savunarak, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" ileri sürmüştü.