İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3618
  • EURO
    51,3463
  • ALTIN
    6421.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Eski ajandan çarpıcı itiraf: ABD inisiyatifi kaybetti, üstünlük İran'da
İngiltere'de dış istihbarat servisi MI6'nın eski Başkanı Alex Younger, İran'ın ABD ve İsrail ile arasındaki savaşta 'üstünlüğü ele geçirdiğini' ve Washington'ın 'inisiyatifi kaybettiğini' belirtti.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 23:38 - Güncelleme:
ABONE OL

MI6'nın 2014-2020'de başkanlığını yapan Younger, "The Economist" dergisine verdiği podcast röportajında, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gerçek şu ki ABD görevin zorluğunu hafife aldı ve bence yaklaşık iki hafta önce inisiyatifi İran'a kaptırdı." diyen Younger, İran yönetiminin gerçekte beklenenden daha dirençli olduğu görüşünü paylaştı.

Younger, "Geçen haziran gibi erken bir dönemde askeri kapasitelerini dağıtma ve bu silahların kullanım yetkisini devretme konusunda bazı iyi kararlar aldılar. Bu da onlara son derece güçlü hava harekatına karşı önemli ölçüde ek dayanıklılık sağladı." dedi.

- "İRAN SAVAŞTA ÜSTÜNLÜĞE SAHİP"

Younger, İran'ın "yatay tırmanma stratejisi" izlediğini ifade ederek, "Körfez ülkelerine roket atarak ve bu şekilde ABD üzerinde baskı kurarak hareket ettiler." diye konuştu.

Eski MI6 Başkanı, "Enerji savaşının önemini anladılar ve boğazı (Hürmüz Boğazı'nı) tehdit altında tutarak çatışmayı kendilerine avantaj sağlayacak şekilde küreselleştirdiler. Bu da onlara bazı araçlar sağladı. Ellerindeki zayıf kartı iyi oynadılar." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün İran'a avantaj sağladığını söyleyen Younger, bunun İran'a savaşta "üstünlük" verdiğini söyledi.

Alex Younger, kariyeri boyunca İran Devrim Muhafızları Ordusu ile mücadele ettiğini belirterek, İran'ın üstün durumda olduğu sonucuna varmaktan "pişmanlık duyduğunu" dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da yol kavgası! Vatandaşlar ayıramadı

Kapat
Video yükleniyor...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.