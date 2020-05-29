Eski Arjantin Devlet Başkanı Macri'ye yasa dışı casusluk suçlaması

AA 29 Mayıs 2020 Cuma 23:40 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 23:40

Ülke basınında çıkan habere göre, Federal Savcı Jorge Di Lello, eski Devlet Başkanı Macri ve döneminde görev yapan Federal İstihbarat Ajansı (AFI) yöneticileri hakkında yasa dışı casusluk suçlamasıyla soruşturma açılmasını talep etti.

Hakim Marcelo Martinez De Giorgi'nin delilleri yeterli bulması durumunda bu kişiler hakkında yasa dışı istihbarat üretimi, iletişim ihlali ve bilgisayar sistemi ihlali suçlarından soruşturma başlatılacak.

AFI Başkanı Cristina Caamano, yasa dışı casusluk yaptıkları iddiasıyla Macri ve eski 3 AFI yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Neoliberal politikalarıyla bilinen Macri, 2015-2019 yıllarında Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü.