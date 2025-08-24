İtalya'nın eski başbakan Mario Draghi, AB'ye sert eleştirilerde bulundu. AB'yi, Ukrayna ve Gazze konusunda pasif ve seyirci kalmakla suçlayan Draghi, Avrupa'nın dünya sahnesindeki etkisizliğini gözler önüne serdi.

Draghi, İtalya'nın Rimini kentindeki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupa'nın değişmesi ve birleşmesi gerektiği uyarısında bulundu,

AB'nin dünya düzeni içerisinde giderek daha pasif ve önemsiz hale geldiğini savunan Draghi, tek çözümün ortak borç biçimlerini oluşturmak olduğunu iddia etti.

Eski kuralların Avrupa'yı kırılgan hale getirdiğini kabul eden Draghi, bu durumun ancak ortak ve birleşik bir eylemle aşılabileceğini belirtti.