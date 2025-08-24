İSTANBUL 29°C / 21°C
24 Ağustos 2025 Pazar
Dünya

Eski Başbakan AB'ye yüklendi... ''Pasif ve önemsiz hale geliyoruz''

Eski İtalya Başbakanı ve eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, AB ülkelerine sert eleştirilerde bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ve Gazze soykırımında AB'nin seyirci ve pasif kaldığını dile getiren Draghi, AB'nin dünya düzeni içerisinde giderek daha pasif ve önemsiz hale geldiğini savundu.

24 Ağustos 2025 Pazar 09:38
Eski Başbakan AB'ye yüklendi... ''Pasif ve önemsiz hale geliyoruz''
İtalya'nın eski başbakan Mario Draghi, AB'ye sert eleştirilerde bulundu. AB'yi, Ukrayna ve Gazze konusunda pasif ve seyirci kalmakla suçlayan Draghi, Avrupa'nın dünya sahnesindeki etkisizliğini gözler önüne serdi.

Draghi, İtalya'nın Rimini kentindeki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupa'nın değişmesi ve birleşmesi gerektiği uyarısında bulundu,

AB'nin dünya düzeni içerisinde giderek daha pasif ve önemsiz hale geldiğini savunan Draghi, tek çözümün ortak borç biçimlerini oluşturmak olduğunu iddia etti.

Eski kuralların Avrupa'yı kırılgan hale getirdiğini kabul eden Draghi, bu durumun ancak ortak ve birleşik bir eylemle aşılabileceğini belirtti.

