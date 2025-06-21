Eski Başbakan'dan Türkiye itirafı: Hata yaptık

Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı panelin açılış konuşmasını yaptı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) en yakın ve heyecanının en üst seviyede olduğu dönemde, 2005, 2006'larda AB'ye alınması gerektiğini, bunun gerçekleşmemesinin hata olduğunu vurgulayan Zapatero, "Türkiye, AB üyesi olsaydı günümüzde yaşanan savaşlar olmazdı. Rusya, Ukrayna'ya savaş açamaz, İsrail Gazze'ye saldıramazdı. Türkiye'nin AB üyeliği geçmişte anahtar bir öneme sahipti, şimdi de anahtar ve gelecekte de anahtar olacak." şeklinde konuştu.

"Rusya'nın işgali karşısında Ukrayna'nın umudu ve en büyük garantisi AB'dir." diyen Zapatero, "AB bir barış siyasi topluluğudur. Ve askeri güç kullanmadan kendini genişleten, yayılan tek kurumdur. Türkiye'nin katılımı ile AB daha önemli olacak, tarihi bir vizyona ve siyasi akla sahip olacaktır." görüşünü savundu.

- "GAZZE'DE YAŞANANLAR DÜNYA TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEKTİR"

Konuşmasında, İsrail'in Gazze'deki soykırımının kabul edilemez olduğuna da vurgu yapan eski İspanya Başbakanı, "Yahudi soykırımı dünya tarihini değiştirdi. Gazze'de yaşananlar da dünya tarihini değiştirecektir. Bu sadece zaman meselesi." dedi.

"Gazze'deki barbarlığın durdurulmasını gerektiğini" ifade eden Zapatero, "İspanya hükümetinin Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıyarak, İsrail'in Gazze'de yaptıklarına karşı çıkarak ve BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Gazze için ateşkes kararına öncülük ederek doğru bir pozisyon aldığını" söyledi.

Zapatero, "Gazze'deki barbarlık durdurulmalı." ifadesini kullandı.

- NATO SAVUNMA HARCAMALARINI NEDEN ARTIRMAK İSTİYOR?

Diğer yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi ülkelerden talep ettiği savunma harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarılması önerisini sert bir dilde eleştiren Zapatero, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de savunma harcamalarının artırılmasına karşı açıklamalarına destek verdiğini kaydetti.

Savunma harcamalarının GSYİH'nın yüzde 5'ine çıkarılmasına açık şekilde karşı olduğunun altını çizen Zapatero, gelişmekte olan ülkelere yapılan kalkınma ve işbirliği yardımlarının yüzde 0,5'i bile bulmadığı bir dönemde askeri harcamaların artırılmasının eşitsizlikleri büyütmekten başka bir işe yaramayacağını ifade etti.

"Silahsız barış olabilir. Er ya da geç bu hareket başlayacaktır." diyen Zapatero, şu açıklamalarda bulundu:

"Savunma paraları nereye harcanacak? Alınan füzeler nereye atılacak? Dünya nüfusunun yüzde 14-15'ine denk gelen NATO ülkelerinin savunma harcamaları neden bu kadar fazla. Birileri bize açıklayabilir mi? Gelecek nesillere bırakılmak istenen barış, demokrasi, birlikte yaşam kültürü bu mu? Benim cevabım hayır."

- "İSLAM KORKUSU GÖRÜNMEZ DÜŞMAN YARATTI"

Zapatero, dünyada barış için somut girişimlerin artırılmasını, sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, ayrıca "İslam korkusu görünmez düşman yarattı. Hata yapıldı. Orta Doğu bakın ne durumda? Afganistan, Irak, Suriye, Yemen, Libya, yarısı sivil 1 milyondan fazla kişi öldü. Neden? İsrail'in şu anda Gazze'yi ortadan kaldırması için mi? Maalesef bilanço bu." görüşünü savundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ile İsrail'in Filistin'deki soykırımı örneklerini vererek dünyanın şu anda kritik bir dönemden geçtiğini aktaran Zapatero, şöyle konuştu:

"Belki de bu kritik dönemin sonunu yaşıyoruz. Umarım dibe vurmuşuzdur. Çünkü bu durum uzun sürmeyecek ya da daha ileriye gitmeyecektir. Barış, işbirliği ruhu üstün gelecektir. Tarihte hep böyle oldu. Kritik dönemler değişimi getirir."

Zapatero, "tarihte büyük bir demokrasi olarak yerini alan ve dünyanın bir numaralı gücü olan ABD'nin şu anda çok derin bir kriz yaşadığını" öne sürerek, "inkarcı, demokrasi, insan hakları ve Avrupa karşıtı" olarak tanımladığı yeni sağcı ideolojiye karşı her zaman umudunu koruduğunu kaydetti.

Avrupa'nın tarihine bakarak önündeki tehditlere karşı her zaman uyanık olması gerektiğini, "barışın başlangıç, adil olmanın ise inşa edilmesi gereken bir süreç olduğunu" dile getiren Zapatero, "Avrupa özeleştiri yapmalıdır. Nazizim ve Stalinizm Avrupa'da doğdu. Bu küçük bir detay değil. Her zaman aklımızda tutmalıyız." dedi.

- TÜRK BÜYÜKELÇİ KÜÇÜKEL, BM'DE REFORMUN ZORUNLU OLDUĞUNU SAVUNDU

Panelin açılışında konuşan Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür." sözüne atıfta bulunarak, "küresel değişimlerin çok hızlı ve karışık olduğu bir dönemde yaşadığımızı, mevcut ihtiyaçlara karşılık verebilmesi için Birleşmiş Milletlerin (BM) reform yapmasının zorunluluk olduğunu" vurguladı.

Büyükelçi Ezberci ayrıca, Filistin'e destek başta olmak üzere bir çok konuda Türkiye ve İspanya'nın sıkı işbirliğinde ve aktif şekilde çalıştığını söyledi.

- PANELDE CUMHURBAŞKANI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'UN MESAJI YAYIMLANDI

Panelde görüntü bir mesajı yayımlanan Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da BM'nin barış ve güvenlik sağlama konusundaki temel misyonundan uzaklaştığını, kapsayıcılık eksikliği sorunu yaşadığını ifade etti.

Altun, BM'nin adalet ve eşitlik temelinde reform edilerek, daha kapsayıcı, şeffaf ve hesap verebilir olması gerektiğinin altını çizdi.

Daha adil, kapsayıcı ve destekleyici bir uluslararası düzen inşa etmenin zorlukları ve fırsatları üzerine düşünmek amacıyla akademisyen, diplomat, siyasetçi ve ekonomistleri bir araya getiren panelde, İspanyol ve Türk aydınlar, çok taraflılık, insan hakları, BM'de reformun gerekliliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere uluslararası sorunlarda BM'nin çözüm üretememesi konularını tartıştı.